«Киевэнерго» начала подготовку к следующему отопительному сезону

В межотопительный период будет осуществлен ремонт энергоблоков, котельных и прочего

После окончания отопительного сезона 2012/2013 гг. Публичное акционерное общество «Киевэнерго» начало готовиться к осенне-зимнему периоду 2013/2014 гг.

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, в межотопительный период «Киевэнерго» планирует осуществить капитальные и текущие ремонты энергоблоков ТЭЦ, котельных, котлов и другого оборудования. Планируется, в частности, отремонтировать 6 энергоблоков, 647 водогрейных и паровых котлов. На ТЭЦ-5, в частности, будет осуществлен капитальный ремонт энергоблока №3, а на ТЭЦ-6 – энергоблока №1.

Специалисты «Киевэнерго» также намерены реконструировать электрические подстанции различного класса напряжения, в частности, подстанции «Еленовская», «Днепровская», «Вулкан», «Печерская» и другие. В рамках подготовки к отопительному сезону планируется также реконструировать около 33 км тепловых сетей, а также 30 км кабельных сетей 10/110 кВ и 10 км воздушных линий 0,4 кВ.

Один из этапов подготовки к осенне-зимнему периоду – гидравлические испытания тепловых сетей. Они пройдут с апреля по сентябрь. Благодаря проведению испытаний по состоянию на 27 мая удалось обнаружить 145 повреждений теплосетей.

«Отопительный сезон 2012/2013 года прошел относительно стабильно, и это результат ответственной работы столичных энергетиков, надлежащей и своевременной подготовки к зиме. В прошлом году «Киевэнерго» инвестировала в подготовку столичного энергокомплекса к зиме более 300 млн гривен, и не меньший объем мы планируем вложить и в подготовку к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов», – отметил технический директор ПАО «Киевэнерго» Александр Зайцев.

Напомним, отопительный сезон 2012/2013 года в столице начался 8 октября, а закончился 16 апреля. В рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду «Киевэнерго» с 22 апреля начала испытания теплосетей. В апреле также начат капитальный ремонт энергоблока №3 ТЭЦ-5. В развитие энергокомплекса столицы в 2013 году «Киевэнерго» планирует направить не меньше средств, чем в прошлом году – около 800 млн гривен.