В Киеве стартует строительство «Воздушного экспресса» в Борисполь (фото)

«Воздушный экспресс» будут одновременно проектировать и строить / Фото: пресс-служба «Киевгипротранс»

В июне начнется строительство «Воздушного экспресса» – линии электрички, которая соединит железнодорожный вокзал и «Борисполь».

Курирует проект глава Госагентства по инвестициям и нацпроектам Владислав Каськив. И хотя он уже несколько раз «начинал» строить «Экспресс», на этот раз все серьезно – китайцы выделяют деньги, сообщают Вести.ua.

Это подтвердили и в «Борисполе», и губернатор Киевщины Анатолий Присяжнюк. «Сейчас уже готовится площадка, а дней через десять начнется полномасштабное строительство. Сейчас открываются счета для перечисления денег, а китайцы уже открыли свой офис. Есть небольшая проблема – на одном участке пути пройдут в 300 м от газопровода. Это очень близко, поэтому участок будут перепроектировать», – сказал губернатор.

Сам Каськив заявил изданию, что все процедуры открытия финансирования проекта Эксимбанком Китая завершились, деньги выделят – и «мы начнем полномасштабное строительство».

Чтобы быстрее закончить проект (на него отводятся 18 месяцев), строить и проектировать «Воздушный экспресс» будут одновременно: часть спроектируют, передадут на госэкспертизу и запустят в работу, а тем временем будут проектировать следующий участок дороги. Что касается поездов, то сейчас выбирают между четырьмя вариантами. Но окончательное решение будут согласовывать с железной дорогой, чтобы не получилось, как с «Хюндаями», ведь обслуживать и ремонтировать эти поезда придется железнодорожникам. Также для обслуживания новых поездов «Экспресса» построят депо.

Правда, цены на «Экспресс» немаленькие – 80 грн в один конец (столько же стоят «Аэроэкспрессы» в Москве). Для сравнения: поездка на автобусе Skybus (бывший «Полет») между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом «Борисполь» в одну сторону стоит 40 грн. Хотя экспресс дешевле, чем такси для одного человека – 150 грн в Борисполь и 220 из Борисполя. Но если ехать втроем, то на такси выгоднее. В Госагентстве говорят, что удешевить проезд в электричке вряд ли получится – в других странах цена также в районе $10.

Электричка довезет до терминала D, откуда теперь отправляется большинство рейсов. Если же нужно будет в терминал F (чартеры), то можно подъехать на шаттлах, которые раз в 10-20 минут курсируют между терминалами. Проезд в них бесплатный.

Фото: Вести.ua