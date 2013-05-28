В Киеве госисполнитель за взятку получил 4 года тюрьмы

Госисполнитель требовал взятку за отмену сбора / Фото: zp.comments.ua

Подольский районный суд Киева вынес приговор сотруднику отдела Государственной исполнительной службы ГУ юстиции в Киевской области, который требовал и получил 350 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, в 2011 году сотрудники столичного Управления СБУ задержали государственного исполнителя во время получения взятки за отмену постановления о взыскании с гражданина исполнительного сбора, за снятие ареста с имущества и запрета выезда за границу.

Решением суда госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.