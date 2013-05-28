Инспекция запретила работу пяти столичных аттракционов

Ограждения некоторых аттракционов не отвечали требованиям

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности запретила эксплуатацию 6 аттракционов повышенной опасности в Киеве и области.

Как сообщает пресс-служба Госгорпромнадзора, 5 из этих аттракционов находятся на территории Киева: ТРЦ «Тропикал парк» – «Лягушка», «Сафари»; парк «Позняки» – аттракцион «Ламбада»; парк «Молодежный» – «Ламбада»; парк «Деснянский» – «Fantastic jump-4», а также в Буче Киевской области – «Малая цепная карусель».

Решение принято по результатам проведенных с 20 до 24 мая проверок готовности аттракционов к безопасной эксплуатации в весенне-летний период.

Во время проверок обнаружено 58 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда. Характерными являются такие нарушения: в паспортах аттракционов не указаны лица, ответственные за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии аттракционов; на рабочем месте оператора аттракциона отсутствует инструкция по охране труда; рабочие места операторов не оборудованы кабинами, зонтами, навесами для защиты от солнца и осадков; не укомплектован противопожарный щит первичными средствами пожаротушения; в кабине операторов не обустроено место для огнетушителя, хранения эксплуатационной документации и средств первой медицинской помощи; ограждения некоторых аттракционов не отвечают требованиям; не разработан план эвакуации посетителей и персонала.

За нарушение нормативно-правовых актов по охране труда привлечены к административной ответственности 8 человек. Проверки аттракционов продолжаются.

На территории столицы и Киевской области эксплуатируется 120 аттракционов (82 – в столице и 38 – в области). Проверено 56 аттракционов, из них 35 – повышенной опасности.