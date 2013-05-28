Эксперты считают, что Киев построит эффективную систему управления городом

Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов выстраивает сложною, но эффективную систему управления Киевом, основой которой должен стать перекрестный контроль над управленческим аппаратом. Так прокомментировал подписание соглашения о партнерстве между Киевской городской госадминистрацией, Общественным советом при КГГА и Гражданским форумом Киева политолог Кость Бондаренко.

«Работа Контактного центра 15-51, усиление интерактивной коммуникации между департаментами КГГА и киевлянами, а теперь привлечение к информационному партнерству общественных организаций – звенья одной цепи, которую можно назвать выстраиванием эффективной системы управления. Основой этой системы должен стать перекрестный контроль над управленческим аппаратом, когда работу чиновников будет контролировать не только, а может даже не столько руководство, сколько общественность в лице самих жителей города, в лице общественных организаций. Это европейский формат, который доказал свою эффективность», – отметил политолог.



Напомним, что 27 мая между Киевской городской государственной администрацией, Гражданским форумом Киева и Общественным советом при КГГА подписан договор о партнерстве. От городской власти соглашение подписал председатель КГГА Александр Попов, Гражданский форум Киева представлял его руководитель Леонид Кравчук, а от Общественного совета подпись поставила Мария Бурмака. «Мы заинтересованы, чтобы именно общественность стала активным партнером городской власти для установления действенной коммуникации и эффективного взаимодействия с обществом. Сегодня мы находимся в поиске оптимальной системы организации работы городской власти, которая должна стать более эффективной и открытой для граждан. Одним из основных принципов, которые лежат в основе государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине, является взаимная ответственность власти и граждан за решение широкого спектра заданий общественного и государственного развития», – отметил Александр Попов.