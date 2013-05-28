На станции метро «Олимпийская» залило водой подземный переход (видео)

Причины подтопления подземного перехода станции неизвестны / Фото: ТСН

Сегодня, 28 мая, в Киеве станцию метро «Олимпийская» начало заливать водой.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев, которые сняли видео потопа.

Как пишут в социальных сетях киевляне, возле выхода на улицу Красноармейская с потолка перехода текут потоки воды.

При этом, как заметил один из очевидцев, подобные случаи в переходе бывали и раньше, однако в то время шел снег, либо же дождь. Сейчас же в Киеве достаточно теплая погода и на улицах нет луж.

Следует также обратить внимание и на то, что подземный переход на станцию метро «Олимпийская» реставрировали в прошлом году в рамках подготовки к проведению Евро-2012, поэтому непонятно, откуда взялись потоки воды.

Видео: ТСН