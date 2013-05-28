Вандалы повредили скульптуры на Пейзажной аллее в Киеве (фото)

Лисенку отломали уши и оторвали скульптуру от постамента

На майские праздники неизвестные повредили несколько парковых скульптур, авторство которых принадлежит киевскому мастеру Константину Скритуцкому.

Больше всего досталось от вандалов фигурам на Пейзажной аллее, сообщает «Сегодня».

«Неизвестные отломали керамическую ногу (сантиметров 40) у зебры, которая украшает фонтан на Пейзажной аллее. Так же поглумились и над скульптурой Маленького принца. Рядом с ним была фигурка его друга Лиса. Ей отломали уши и оторвали ее от постамента. Конечно, это нам мало приятно, особенно автору скульптур. Мы не просим помощи от города, отремонтируем их за свой счет, но теперь нам придется демонтировать эти скульптуры, чтобы забрать на недельку-другую в мастерскую», – рассказал глава общественной организации «Киев. Стратегия-2025» Федор Баландин.

Кроме того, неизвестные поломали деревянную фигурку ослика, который украшает клумбу в переулке Рыльского, 4: ему отломали ухо и повозку, где росли цветы.

Так же регулярно страдает скульптура, посвященная Шопену, – это белый рояль в кустах, который находиться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Пирогова. Внутри рояля авторы пару дней назад высадили цветы красного цвета (символизируют польский флаг), и за ночь их оттуда вырвали.

От вандалов не помогает даже видеонаблюдение. Единственный способ, полагают авторы работ – закрывать парки на ночь на замок.

Фото: «Сегодня»