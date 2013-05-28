В Киеве утеплят школы и детсады

По словам Попова, утепление помещений позволит экономить средства горбюджета / Фото: пресс-служба КГГА

Термосанация столичных детсадиков и школ позволит повысить уровень комфорта для киевских детей. Кроме того, утепление только одного объекта позволяет городу ежегодно экономить более полумиллиона гривен бюджетных средств.

Об этом сообщил журналистам в ходе презентации пилотного демонстрационного проекта по комплексной термосанации школы №233 председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Все родители хотят, чтобы их ребенок в детском саду, в школе всегда был в тепле, чтобы питался здоровой, экологически чистой пищей, пил чистую воду. Эти требования мы вместе с родителями, педагогами заложили в проект Столичного стандарта образования. Буквально на днях депутаты утвердили этот проект. Комплексная термосанация учебных заведений столицы направлена как раз на достижение поставленных целей, на повышение уровня комфорта в школах, детских садах. Чтобы киевляне всегда были спокойны за комфорт своих детей», – сказал Александр Попов.

По словам главы КГГА, помимо этого термосанация учебных заведений позволяет экономить средства городского бюджета. Так, утепление только одной школы позволит городу ежегодно экономить 550 тысяч гривен. «В этой школе, например, экономия энергоресурсов составляет около 30%. Мы наблюдаем достаточно быструю окупаемость, поэтому для нас очень важно реализовать подобные проекты в различных учреждениях в большом количестве», – сказал председатель КГГА.

По его словам, в столице уже подготовлен проект по термосанации 80 школ. Причем работы будут проводиться на средства экологических инвестиций и Киотского протокола.

В школе №233 в рамках работ по теплосанации, в частности, утеплили наружные стены, модернизировали внутренние системы отопления здания, внедрили дистанционную систему автоматического сбора данных об энергопотреблении, наладили системы автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения здания. Также деревянные окна заменили на металлопластиковые, утеплили крышу и организовали и реконструировали системы приточно-вытяжной вентиляции в здании.