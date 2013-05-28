Украинский подрядчик открестился от подмены каштанов на Крещатике

Саженцы предоставил один из крупнейших в Италии поставщиков посадочного материала

Победитель тендера по замене зеленых насаждений на столичном Крещатике – общество «Профессиональный садовник» – не снимает с себя ответственности за ситуацию с каштанами и ожидает объяснений итальянского рассадника, откуда привезли деревья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор общества Петр Кравец, выступая на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

«На сегодняшний день я могу всех заверить и представить документы, что были закуплены каштаны Бриотти. Все соответствующие документы, которые получены от поставщика, – Vivai Sandro Briscni, соответствующие сертификаты есть, и мы их представили в Шевченковский зеленстрой на всю партию каштанов, которая была поставлена», – сказал Кравец.

По его словам, общество приобрело в итальянском рассаднике 200 деревьев стоимостью 4900 грн за один каштан.

Представитель «Профессионального садовника» сообщил, что в начале мая, когда начали цвести каштаны на Крещатике не красными, а белыми цветками, общество направило запрос в Италию относительно этого обстоятельства, но до сих пор ответа не получило. После того, как были проведены экспертизы учеными и сделаны соответствующие выводы о сортах каштанов на Крещатике, в Италию выехал представитель «Профессионального садовника».

«Сегодня у моего представителя была встреча с владельцем рассадника, он вручил все официальные документы. Обещают до вечера дать ответ», – отметил Кравец.

Он проинформировал, что это один из трех крупнейших в Италии поставщиков посадочного материала, занимающий площадь 260 га.

По его словам, еще 115 деревьев для высадки на Крещатике были закуплены спонсорами в этом же рассаднике в Италии. Сейчас они совместно с обществом выясняют, какие сорта каштанов все же получил Киев.

В свою очередь Александр Цымбалюк, который вел проект по замене зеленых насаждений на Крещатике и возглавлял управление зеленстроя в Шевченковском районе, отметил, что, согласно условиям тендера, исполнитель работ, то есть в данном случае «Профессиональный садовник», гарантирует надежность и качество выполненных работ на протяжении трех лет с момента подписания акта приемки работ.

Он отметил, что выявленные недостатки, согласно подписанному договору с отмеченным обществом, оно обязано устранить за собственный счет на протяжении срока гарантии.

«Подрядчик несет ответственность за качество своих и приобретенных им материалов, а также за качество и соответствие выполненных работ, в том числе всеми подрядными организациями. В таких условиях разве могли возникнуть какие-то подозрения и необходимость проводить дополнительные экспертизы деревьев?», – отметил Цымбалюк.

Он сообщил, что от общей суммы договора с подрядчиком (обществом «Профессиональный садовник») в размере 2 млн 962 тыс. грн исполнитель получил половину суммы – 1,5 млн грн на закупку материалов.

Также Цымбалюк сообщил, что подал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Я вчера на имя Гереги подал заявление по собственному желанию, на увольнение по собственному желанию. Это мое личное решение. Не знаю, подписано ли уже заявление», – сообщил Цымбалюк журналистам, отвечая на вопрос, отстранен ли он от исполнения обязанностей. На уточняющий вопрос, почему он написал это заявление, Цымбалюк лишь повторил, что это его личное решение.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко заявил, что до 1 мая «Киевзеленстрой» планирует посадить 106 каштанов Бриотти на Крещатике.

Он отметил, что компания UDP подарила столицы в целом 115 саженцев сорта мясокрасных Бриотти, то есть существует запас саженцев в случае, если отдельные деревья не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было потрачено около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что, в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени академика Александра Фомина, из 289 высаженных каштанов лишь два оказались сорта «Бриотти».

Он добавил, что каштаны Бриотти стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец Бриотти – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

Прокуратура Киева установила факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн. В конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев каштанов Бриотти. Согласно документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн. Не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, указанному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия отмеченную сумму.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

27 мая председатель КГГА Александр Попов поручил уволить директора коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Цымбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов.