Мужчину, который дважды обокрал помещение РГА, посадили на 4 года

В Киеве до 4,5 лет осужден мужчина, который дважды обокрал помещения РГА / Фото: РИА Новости

Святошинский районный суд Киева приговорил до 4,5 годам лишения свободы мужчины, который дважды обворовал помещение Киево-Святошинской райгосадминистрации на сумму более 25 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города, в марте прошлого года житель Киевской области и двое его знакомых решили ограбить здание Управления труда и социальной защиты населения Киево-Святошинской РГА, которое находится на ул. Янтарной в Киеве.

Один из сообщников отвлек внимание охранника госучреждения, а организатор преступления в это время залез через второй этаж в кабинет управления РГА и вынес оттуда компьютер, цифровой фотоаппарат, магнитолу для прослушивания книг людьми с нарушением функций зрения и имущество работников администрации.

На следующий вечер, по отработанной схеме, мужчина во второй раз пробрался в здание администрации и похитил оттуда 4 магнитолы, монитор и другое компьютерное оборудование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий воры были установлены и задержаны. Однако, находясь на подписке о невыезде, главный фигурант дела начал скрываться от следствия, был объявлен в розыск и задержан в феврале текущего года.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника часть похищенного была изъята.