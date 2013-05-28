Апелляционный суд оставил под стражей уголовного авторитета «Бабая»

Бабай остался за решеткой / Фото: vokzal-kiev.ucoz.de

Сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений определения Голосеевского районного суда столицы, которыми уголовному авторитету по прозвищу «Бабай» и его сообщнику избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, недавно работники ГУБОП задержали двух злоумышленников, которые на территории киевского Центрального железнодорожного вокзала создали систему криминальных поборов.

В отношении них было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Собрано достаточно доказательств противоправной деятельности мужчин, за что им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Вместе с тем, ГУБОП проверяет причастность задержанных к совершению других преступлений, считая, что количество потерпевших значительно больше.

Руководство ГУБОП призывает всех граждан, пострадавших от деятельности уголовного авторитета, обращаться с заявлениями в дежурную часть главка по телефону: 461-16-01.