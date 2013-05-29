«Киевпасстранс» уличили в нарушении трудовых прав водителей

Водителей заставляли перерабатывать по 45 часов в месяц

Должностные лица «Киевпасстранса» систематически нарушали трудовые права своих работников.

Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной прокуратурой Киева на объектах коммунального предприятия «Киевпасстранс», сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, по словам начальника отдела прокуратуры Дмитрия Чибисова, должностные лица автобусного парка №5 КП «Киевпасстранс» систематически незаконно вводили для своих подчиненных продленный рабочий день.

Установлено, что в течение только одного месяца продолжительность рабочего времени для водителей автобусов на 40-45 часов превышала установленный законом норматив. При этом, как выяснилось, должностные лица не обеспечивали подчиненных надлежащими условиями для отдыха.

«В соответствии с выводами специалистов, такие нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей, так и пассажиров», – заметил Чибисов.

По результатам проверки в отношении двух должностных лиц автопарка №5 прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 1 статьи 172 УК Украины («грубое нарушение законодательства о труде»).

В пресс-службе также напомнили, что аналогичные нарушения были выявлены и в работе автобусного парка №2 КП «Киевпасстранс». Расследование уголовного производства по этому факту продолжается.