В Киеве пройдет выставка шедевров итальянского искусства

Картина «Венера и Адонис» кисти Тициана / Фото: liveinternet.ru

Завтра, 30 мая, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве откроется выставка «Европейское измерение. Три шедевра классического искусства из музеев Италии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что выставка организована при поддержке председателя КГГА Александра Попова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине Фабрицио Романо.

Вторая подряд выставка из цикла «Европейское измерение» продолжает проект, основанный Музеем Ханенко осенью 2012 года. В этот раз классическое искусство Европы представляют три знаковых произведения: шедевр позднего Возрождения «Венера и Адонис» кисти Тициана Вечеллио, алтарная картина «Иисус Христос» ведущего мастера итальянского барокко Гвидо Рени и величественный гобелен «Странный вылов рыбы», созданный на основе композиции Рафаэля Cанти.

Шедевры классического изобразительного искусства из музеев Италии будут экспонироваться в Киеве впервые, более того, эти шедевры обычно не покидают стен итальянских музеев, отметили в КГГА.

Работы, которые будут выставляться в Киеве, предоставлены Национальной галереей старинного искусства в палаццо Барберини (Рим) и Музеем-казной Санта Касса ди Лорето. Инициатива проведения мероприятия и организационное сопровождение принадлежат Итальянскому институту культуры в Украине, возглавляемому доктором Николо Франко Баллони.

«Это чрезвычайное событие в культурной жизни города предоставляет киевлянам и гостям столицы возможность своими глазами увидеть произведения всемирно известных мастеров, чьи имена являются хрестоматийными. Мы очень благодарны Посольству Италии в Украине за уникальную возможность принимать в Киеве бесценные шедевры искусства», – сказал Попов.

Выставка будет проходить с 30 мая по 5 июля 2013 года.