Киевлян просят не пользоваться переходом с зеленой на красную ветку метро

Метрополитен просит пассажиров пользоваться другими пересадочными узлами

С 4 июня до 2 августа на пересадочном узле между станциями «Золотые ворота» и «Театральная» будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалаторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В связи с этим в КП «Киевский метрополитен» во избежание неудобств при пересадке с линии на линию просят пассажиров пользоваться другими пересадочными узлами.

Кроме того, в Киеве в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Глубочицкой движение трамваев, которые курсируют по маршруту №14 «Контрактовая площадь – Автогенный завод» и №18 «Контрактовая площадь – улица Старовокзальная», закрывается в ночное время.

Так, ограничения будут действовать с 23.00 до 06.00 в рабочие дни в период с 28 мая до 7 июня 2013 года.