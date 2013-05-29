В Киеве начали продавать карточку туриста

Владелец Kyiv City Card может бесплатно посетить музеи и экскурсии / Фото: пресс-служба КГГА

С 25 мая началась розничная продажа официальной карты туриста Киева Kyiv City Card.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, City Card – это известная во всем мире городская туристическая карта лояльности, которая предоставляет многочисленные привилегии и преимущества каждому ее владельцу. Первым городом реализации проекта City Card в Украине стал Киев.

С картой Kyiv City Card гость или житель столицы имеет возможность бесплатно посетить известные в Киеве музеи, экскурсии, получить скидки на автобусные экскурсионные туры, прогулки по Днепру, а также скидки в ресторанах, гостиницах, такси и другие сервисы.

К каждой карте прилагается буклет-путеводитель с перечнем достопримечательностей города и музеев, а также ревью ресторанов и отелей – партнеров проекта, в каждом из которых держатели карт получают существенную скидку. Список партнеров программы насчитывает около 100 и пополняется ежедневно.

Каждый желающий может приобрести карточку Kyiv City Card в 8 туристско-информационных пунктах в центральных районах города и в парке им. Шевченко.

Пункты продажи карточки Kyiv City Card:

- Контрактовая площадь, 4;

- ул. Крещатик, 19;

- ул. Крещатик, 7/11;

- ул. Б. Хмельницкого, 2/18;

- ул. Рогнединская (возле центральной синагоги);

- ул. Владимирская, 24;

- ул. Мазепы, 1 (ст. м. «Арсенальная»);

- бульвар Шевченко, 18 (возле Владимирского Собора);

- бульвар Шевченко, 15 (парк Шевченко);

- Воздухофлотский просп., 79 (МА «Киев» (Жуляны)

Кроме того, распространение карточек осуществляется он-лайн на сайте компании: http://citycard-ua.com.