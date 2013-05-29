Минздрав оправдал клинику, отказавшуюся помочь раненому киевлянину

Мужчину ударили ножом на улице Саксаганского 23 апреля

Минздрав не нашел вины в действиях столичной клиники Healthy&Happy, которую обвиняли в неоказании помощи 34-летнему Анатолию Парфенюку.

23 апреля неизвестный ударил его ножом на улице Саксаганского, 32. Через дорогу от места трагедии находится клиника, куда обратились за помощью прохожие, сообщают «Вести».

По словам свидетеля событий Лизы Татариновой, бегали к врачам трижды, но девушка в приемной ответила, что принимают они только «по предварительной записи». Уговорили оказать помощь еще живому Анатолию только после угроз вызвать журналистов с камерами. Через некоторое время врач пришел, но Парфенюк уже умер.

На следующий день в Минздраве заявили, что создали специальную комиссию и проведут внеплановую проверку учреждения.

«Ортопед-травматолог оказывал помощь согласно стандартам медицинской помощи, которые утверждены Министерством. А оценку его действиям должны дать правоохранительные органы. Комиссия выявила нарушения в хозяйственной деятельности, предписали клинике устранить их в течение трех месяцев», – ответили изданию в Минздраве.

В милиции сейчас дело об убийстве расследуют, но говорить об этом отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Отец Анатолия Валентин рассказал, что был у следователей только один раз, его вызывали для дачи показаний. Но что узнали нового, следователи ему не сказали.

«По клинике сейчас идет расследование и закончится оно увольнением двух девочек с приемной. Ведь всем известно, что принадлежит это заведение жене Тигипко. По результатам экспертизы при оказании своевременной помощи шанс выжить у Толика был, хоть и маленький. А дело об убийстве ведут 20 следователей, оно находится на контроле лично у Министра внутренних дел. Владельцев синего «Лексуса», на котором скрылись преступники, не нашли. Жену Анатолия мы видели в четверг на съезде участников «Хонда-форума», который проходил на Подоле», – рассказал друг Анатолия Юрий.

По информации источников издания в правоохранительных органах, убийство произошло из-за бизнес-интересов Парфенюка. Кроме официальной работы на фирме «Термобуд Украина», он занимался ценными бумагами.

Тем временем друзья Анатолия собрали 100 тысяч гривен. Готовы выплатить их за информацию о преступниках. Но по указанным номерам телефона им так никто и не позвонил.