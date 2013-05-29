Столичный фининспектор попался на взятке

Размер взятки составил 10 тысяч гривен / Фото: «Газета киевская»

Прокуратурой Киева совместно с работниками СБУ задержан чиновник столичной Государственной финансовой инспекции во время получения 10 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что фининспектор потребовал денежное вознаграждение от заведующего аптечным отделом Киевской городской станции скорой помощи за составление положительного заключения на проведение конкурсных торгов по закупке лекарственных препаратов для медучреждения.

Сразу после получения взятки должностное лицо фининспекции было задержано, а денежные средства изъяты.

Сведения о совершении фининспектором коррупционного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («получение взятки»).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Киева.