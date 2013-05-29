В киевском метро обещают не закрывать полностью пересадку между линиями

На пересадке между «Золотыми воротами» и «Театральной» запланирован ремонт двух эскалаторов

В Киевском метрополитене в период с 4 июня до 2 августа 2013 года на пересадочном узле между станциями «Золотые ворота» и «Театральная» будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалаторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», пересадочный узел не будет закрываться полностью, поскольку запланирован ремонт двух эскалаторов из четырех, установленных там – №3 и №4. Работы будут выполнять поочередно – сначала будут ремонтировать один эскалатор, а после завершения – начнут ремонт другого.

«В часы пик возможны трудности, потому что узел достаточно загружен. Но будет работать. Один будет закрыт, три работают», – отметил собеседник агентства.

Метрополитен предлагает во избежание неудобств при пересадке с линии на линию пользоваться другими пересадочными узлами.

«В час пик регулирование пассажиропотоком на пересадке будет осуществляться в ручном режиме, то есть будут наблюдать: в каком направлении больший пассажиропоток, в ту сторону будут пускать два эскалатора, а один в обратном направлении будет работать», – отметил работник пресс-службы.