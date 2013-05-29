КГГА решает, по какому принципу пускать грузовики в Киев

Решение о запрете въезда грузовиков вступит в силу после опубликования / Фото: obozrevatel.com

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разрабатывает порядок въезда грузовых транспортных средств на территорию Киева в соответствии с принятым решением Киевсовета об ограничении движения грузовиков в дневное время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в профильном департаменте отмечают, что благодаря новым нормам удастся разгрузить улично-дорожную сеть города, улучшить ситуацию с заторами в Киеве, а также уменьшить разрушение асфальтового покрытия.

Как сообщалось, на предыдущей сессии, которая состоялась 22 мая, депутаты Киевсовета приняли решение об ограничении въезда грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 4,5 тонн в столицу с 07.00 до 20.00. Кроме того, были определены и маршруты, по которым разрешено курсировать, а именно: просп. Бажана, Южный мостовой переход через Днепр, Столичное шоссе, ул. Академика Заболотного, площадь Одесская, Большая Кольцевая дорога, просп. Палладина, ул. Городская, Гостомельское шоссе, Новая дорога, просп. Минский, площадь Т.Шевченко, ул. Полярная, ул. Богатырская, площадь Тульская, просп. Московский, Генерала Ватутина, площадь Керченская, ул. Братиславская, просп. Броварской.

Соответствующее решение вступит в силу сразу после опубликования решения в муниципальной газете «Хрещатик».