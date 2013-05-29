На столичных Жулянах поменяют инженерные сети и отремонтируют дороги

Дренажную систему в микрорайоне обещают усовершенствовать

В столичном микрорайоне Жуляны планируют усовершенствовать дренажную систему и улучшить водоотвод грунтовых вод с целью не допустить возникновения провалов почвы и разрушения домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такие поручения дал председатель КГГА Александр Попов соответствующим службам во время выездного совещания по поводу решения проблем Жулян.

Отмечается, что подтопление низинных территорий микрорайона является одним из неотложных здесь вопросов, нуждающихся в решении. Уровень грунтовых вод настолько высок, что вода в подвалах домов накапливается даже летом. В то же время, согласно заключению специалистов, понижение уровня воды на территории может повлечь провалы почвы и разрушение домов, следовательно, единственный эффективный вариант решения проблемы – водоотвод.

Для этого в микрорайоне планируется усовершенствовать дренажную систему. В частности, возобновить работу перепускной трубы под проезжей частью Кольцевой дороги и проложить новые инженерные сети.

Вместе с тем Попов дал поручение расчистить русло реки Нивка, которая, по мнению жителей, сможет забрать значительную часть дождевых и грунтовых вод, которые в настоящее время затапливают усадьбы.

«Мы должны осуществить ряд мер, чтобы избежать подтоплений весной. Что же касается расчистки русла реки Нивка, то сегодня уже есть проект, разработанный в минувшие годы. Поэтому летом, не ожидая завершения бюрократического процесса коррегирования документов, можем выполнить эти работы, например, за счет экологического фонда. Жители Жулян помнят, что когда русло было расчищено – подтоплений было намного меньше», – подчеркнул Попов.

По словам председателя КГГА, в Жулянах накопились очень много локальных и системных проблем, решение которых профинансировать сразу город не сможет, но поэтапно все будет решаться.

«Например, 22 километра дорог – в ужасном состоянии. Мы в ближайшие дни начнем ремонт центральных улиц микрорайона, прежде всего тех, где проходят маршруты общественного транспорта, но проблема значительно масштабнее, поэтому мы разработаем комплексную программу и ежегодно постепенно будем ее выполнять», – отметил Попов.

Кроме того, председатель КГГА пообещал посодействовать решению проблем электроснабжения местной амбулатории общей практики и детского сада.