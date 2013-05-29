Завтра КС огласит решение по выборам мэра и горсовета Киева

Конституционный суд Украины принял сегодня решение относительно даты выборов городского председателя Киева и Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КСУ, решение будет объявлено 30 мая в 15 часов.

Как известно, 48 народных депутатов Украины обратились в КСУ по поводу официального разъяснения положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей“.