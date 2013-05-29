Итальянцы хотят еще раз продать Киеву каштаны Бриотти

Итальянцы ближайшее время направят своего представителя в Киев / Фото: ua.golos.ua

Итальянская фирма Vivai Sandro Bruschi рассматривает вариант замены 200 каштанов на Крещатике, которые зацвели белыми цветками, каштанами мясокрасные "Бриотти" после изучения ситуации, которая сложилась в Киеве.

Об этом говорится в официальном письме руководства рассадника, которое было вручено представителю общества “Профессиональный садовник”, - победителю тендера по замене зеленых насаждений на столичном Крещатике.

Так, в своем письме итальянская сторона пишет, что ситуация, которая сложилась в Киеве, “крайне неоднозначная, и нам нужно некоторое время, чтобы разобраться во всех этапах проведения работ”.

“Мы серьезно заинтересованы в разрешении этой ситуации, ценя вашу репутацию, репутацию нашей компании, принимая во внимание общественное мнение, мы рассматриваем вариант замены растений в количестве 200 штук с начала осени 2013 года и заканчивая весной 2014 года со значительной скидкой”, - говорится в письме итальянцев.

Также руководство рассадника выражает сожаление по поводу ситуации, и сообщает, что уже в ближайшее время направит своего представителя в Киев.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 мая, директор общества “Профессиональный садовник” Петр Кравец, выступая на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, заявил, что их компания не снимает с себя ответственности за ситуацию с каштанами на Крещатике, и ожидает объяснений итальянского рассадника, откуда привезли в Киев деревья.

“На сегодняшний день я могу всех заверить и представить документы, что были закуплены каштаны Бриотти. Все соответствующие документы, которые получены от поставщика, - Vivai Sandro Briscni, соответствующие сертификаты есть, и мы их представили в Шевченковский зеленстрой на всю партию каштанов, которая была поставлена”, - сказал Кравец.

По его словам, общество приобрело в итальянском рассаднике 200 деревьев стоимостью 4900 грн за один каштан.

Представитель “Профессионального садовника” сообщил, что в начале мая, когда начали цвести каштаны на Крещатике не красными, а белыми цветками, общество направило запрос в Италию относительно этого обстоятельства, но до сих пор ответа не получило. После того, как были проведены экспертизы учеными и сделаны соответствующие выводы о сортах каштанов на Крещатике, в Италию выехал представитель “Профессионального садовника”.

“Сегодня у моего представителя была встреча с владельцем рассадника, он вручил все официальные документы. Обещают до вечера дать ответ”, - отметил Кравец.

Он проинформировал, что это один из трех крупнейших в Италии поставщиков посадочного материала, занимающий площадь 260 га.

По его словам, еще 115 деревьев для высадки на Крещатике были закуплены спонсорами в этом же рассаднике в Италии. Сейчас они совместно с обществом выясняют, какие сорта каштанов все же получил Киев.

Справка УНИАН. В прошлом году власть Киева приняла решение об обновлении зеленых насаждений на главной улице столицы. Был проведен тендер, победитель которого закупил за бюджетные средства 200 каштанов, которые должны были быть, согласно условиям договора, сорта “Бриотти”. Еще 115 саженцев этого же сорта изъявила желание передать столице компания UDP как спонсор.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было потрачено около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник головы КГГА Александр Мазурчак сообщил, что, в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени академика Александра Фомина, из 289 высаженных каштанов лишь два оказались сорта “Бриотти”.

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