В Киеве задержан за взятку госисполнитель
Сумма взятки составляет 2 тыс. грн
Чиновница требовала взятку за ускорение исполнительных действий / Фото: zp.comments.ua
Работниками прокуратуры Оболонского района Киева совместно с СБУ во время получения взятки задержан сотрудник одного из районных отделов Государственной исполнительной службы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева, денежные средства в размере 2 тыс. грн госисполнитель требовала от предпринимателя за ускорение исполнительных действий по взысканию в его пользу 47 тыс. грн с другого гражданина.
Сразу после получения взятки работник Государственной исполнительной службы был задержан.
Сведения о совершении госслужащим уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом»).
Досудебное расследование по уголовному производству поручено следователю Оболонского райуправления милиции.
Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Оболонского района Киева.