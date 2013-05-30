В Киеве задержан за взятку госисполнитель

Чиновница требовала взятку за ускорение исполнительных действий / Фото: zp.comments.ua

Работниками прокуратуры Оболонского района Киева совместно с СБУ во время получения взятки задержан сотрудник одного из районных отделов Государственной исполнительной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева, денежные средства в размере 2 тыс. грн госисполнитель требовала от предпринимателя за ускорение исполнительных действий по взысканию в его пользу 47 тыс. грн с другого гражданина.

Сразу после получения взятки работник Государственной исполнительной службы был задержан.

Сведения о совершении госслужащим уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом»).

Досудебное расследование по уголовному производству поручено следователю Оболонского райуправления милиции.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Оболонского района Киева.