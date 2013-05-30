В столичной многоэтажке дотла сгорела квартира (видео)

Пожарные успели спасти ребенка / Фото: Youtube

В 8:54 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Деснянском районе по ул. Жукова, 20.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, пожар возник в квартире 4-го этажа девятиэтажки.

Спасатели быстро прибыли на место пожара, успели спасти ребенка 2002 года рождения. Он получил незначительные ожоги спины и бедер и доставлен в ожоговое отделение местной больницы.

До сих пор 4 отделения спасателей работают на месте пожара, однако уже известно, что квартира выгорела полностью.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем самого ребенка.

Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве просит граждан обучать своих детей элементарным правилам пожарной безопасности в быту, безопасному пользованию спичками или зажигалкой, газовыми и электроприборами. При возможности не следует оставлять детей без присмотра.

Відео: Youtube