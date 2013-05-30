Талантливые киевские школьники получат льготные путевки

Победители Всеукраинской и Международной олимпиад получат путевки за 10% стоимости

Талантливые и одаренные киевские дети отдохнут летом за счет бюджета. Об этом сообщил журналистам глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Уже не первый год в рамках реализации социальных инициатив президента мы практикуем предоставление льготных путевок талантливым и одаренным детям. Например, родители детей, победивших в районных олимпиадах, оплачивают только треть стоимости путевки – все остальное берет на себя город. Победители городской олимпиады получат путевки за 20% стоимости. А детям, победившим на Всеукраинской или Международной олимпиадах, мы оплачиваем 90% стоимости путевки», – рассказал Александр Попов.

Руководитель города отметил, что столичная власть уделяет особое внимание заботе об одаренных детях. «Сегодня – это наша гордость. Завтра – это интеллектуальная и научная элита нашего города, нашей страны. Мы обязаны окружить детей вниманием и заботой», – сказал Александр Попов.

Напомним, что, согласно планам, столичные власти в летний период нынешнего года оздоровят свыше ста пятидесяти тысяч киевских детей. В частности, город организует школьные оздоровительные лагеря, отправит детей в лагеря и санатории, в том числе и киевских коммунальных предприятий, расположенные по всей стране, на берегах Черного и Азовского морей, в Карпатах.