СМИ: В Киеве выставили на продажу ТРЦ «Арена»

Причина продажи – слишком дорогое содержание ТРЦ / Фото: akoval.com.ua

Самый дорогой киевский ТРЦ «Арена» в Бессарабском квартале распродают по частям.

За четверть здания со стороны Красноармейской просят $45 миллионов, а за несколько этажей, где сейчас автосалоны, мебельные магазины и дорогие рестораны – чуть больше $24 миллионов, сообщают «Вести».

Часть помещений, по словам риелторов, принадлежит бизнесмену-застройщику Вагифу Алиеву.

Продавать знаменитую «Арену» начали не так давно. Риелторы многочисленных компаний по сдаче в аренду элитных площадей подтвердили факт продажи помещений торгового центра.

По словам специалиста консалтинговой компании ED Group Евгения, в «Арене» продаются три блока общей площадью 900 кв. м на первом этаже по $20 тыс. за квадратный метр. Там находятся два автосалона и мебельный магазин, но их, в случае необходимости, можно объединить. Немного дешевле, по $8 тыс. за квадратный метр, предлагают 800 кв. м на втором этаже. Там сейчас находятся два ресторана.

В Интернете также опубликовано объявление о продаже 223 квадратных метров в «Арене»: «На втором этаже с отдельным входом, можно под офис, галерею, представительство. Тут действующий ночной клуб, два зала, один танцпол, два бара», – описывают достоинства объекта.

Риелторы утверждают, что Вагиф Алиев продает чуть ли не всю свою часть в ТРЦ «Арена», и цену называют в $45 млн. Правда, получить комментарий бизнесмена Алиева журналистам не удалось. По данным издания, он владеет развлекательной частью «Арены» – Arena Entertainment, а также ТЦ «Мандарин Плаза» на Бессарабской площади, бизнес-центром «Парус» и «Сенатор». Ранее владельцем помещений в «Арене» называли Виталия Кличко, однако он заявлял, что давно к этому ТРЦ не имеет никакого отношения.

Выставить «Арену» на продажу владельцы решили из-за дорогого содержания. «Сюда не наймешь дешевую охрану, не сделаешь дешевый ремонт, приходится тратиться на кондиционирование, видеонаблюдение, электроэнергию. Хотя аренда тут одна из самых высоких ($40 за кв. м), чтобы окупить траты, инвестору нужно 15 лет. Да и арендаторы не потянут такую плату. В «Арене» останутся те, кто хочет иметь представительства в комплексе, который стал брендом Киева», – рассказал аналитик MPP Consalting Павел Мельник.