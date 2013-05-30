Торговцы избили трех работников «Киевводоканала» (фото)

На мужчин напали продавцы овощей и фруктов

Сегодня от рук торговцев стихийного рынка на ул. Электротехнической пострадали трое сотрудников бригады по обслуживанию водомерных узлов Расчетного департамента ПАО «АК «Киевводоканал».

Как сообщает пресс-служба «Киевводоканал», одного из трех членов бригады доставили в больницу с травмами средней тяжести, двое других дают показания в Деснянском районном управлении УМВД Украины в г. Киеве.

Инцидент произошел на подъезде в Расчетный департамент утром, около 9 часов, во время следования бригады на задание. Выехав с территории Расчетного департамента, служебная машина сразу попала в длиннющий затор, после чего, проехав несколько десятков метров, оказалась перед торговыми лотками, расставленными поперек проезжей части, что делало невозможным дальнейшее движение автотранспорта.

Выйдя из машины, водитель обратился к торговцам с просьбой убрать с дороги машины, из которых ведется продажа плодово-овощной продукции. Отказавшись выполнять просьбу водителя, продавец нецензурно выругался. Сварщик и слесарь водоканала, которые до этого находились в автомобиле, присоединились к водителю, пытаясь убедить продавца освободить проезд. После этого около 30 торговцев стихийного рынка начали со всех сторон окружать работников бригады и наносить им телесные повреждения, сообщают в «Киевводоканале».

В результате сварщик получил травмы лица и внутренних органов и был доставлен бригадой «скорой помощи» в Александровскую клиническую больницу с повреждением глаза. Слесарю и водителю была оказана медицинская помощь и их доставили в районный отдел милиции для дачи показаний.

Как отмечают в обществе, за последний год это уже третий подобный случай физического насилия над работниками водоканала. «В обоих предыдущих случаях прокуратурой было отказано в возбуждении уголовного дела без объективных причин», – заявляют в Водоканале.

На протяжении последних трех лет руководство «Киевводоканала» неоднократно обращалось к председателю КГГА Александру Попову и в прокуратуру г. Киева с просьбой содействовать в решении проблем, связанных с несанкционированным размещением рынка плодово-овощной продукции по ул. Электротехнической. После каждого подобного обращения на некоторое время ситуация на подъезде к Расчетному департаменту Общества улучшалась – проводились рейды ГАИ, торговля временно прекращалась, а затем возобновлялась.

Фото: пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал»