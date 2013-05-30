В субботу детей в Киевский зоопарк будут пускать бесплатно

Вход в зоопарк будет бесплатным для детей до 16 лет

Киевский зоопарк приглашает киевлян и гостей столицы вместе отпраздновать Международный день защиты детей 1 июня.

Вход для юных киевлян в возрасте до 16 лет бесплатный, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В первый летний день, кроме разных животных, детей будет ожидать интересная и захватывающая развлекательная программа: аниматоры, мастер-классы, викторины, призы и прочее.

Кроме того, совместно с Киевской службой спасения (КАРС) на территории столичного зоопарка будет создан «Веревочный парк». Дети смогут окунуться в интересное путешествие по всей территории зоопарка. Их непростой путь будет пролегать по извилистым тропинкам и через зеленые цветущие опушки. И только выполнив все задания, самые смелые и мужественные получат награды и памятные призы.