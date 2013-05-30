Конституционный суд назначил выборы в Киеве на 2015 год

В КС объяснили такое решение необходимостью унификации сроков всех очередных выборов в Украине

Выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение обнародовал Конституционный Суд Украины.

КС растолковал представление 48 народных депутатов относительно разъяснения положений части 2 статьи 136 и части 3 статьи 141 Конституции Украины, а также абзаца 1 части 2 статьи 14 Закона «О выборах депутатов Верховной Рады, АР Крым, местных советов и сельских, поселковых и городских голов».

Обнародовав резолютивную часть решения, заместитель председателя КС Сергей Винокуров (уточняется должность и фамилия представителя КС, который обнародовал решение суда – УНИАН) отметил, что выборы в местные советы, избранные на внеочередных выборах, должны проходить 31 октября 2015 года для унификации сроков проведения всех очередных выборов в Украине.

«В этот срок должны проходить выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, избранных на внеочередных выборах», – сказал он.

При этом, как говорится в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

В решении КС отмечается, что в 2009 году суд давал разъяснение, что исчисление сроков полномочий представительских органов осуществляется одинаково, независимо от того, на очередных или на внеочередных выборах был избран состав представительского органа или должностного лица.

КС отметил, что такое толкование положений ч. 1 и 2 ст. 141 Конституции он давал до вступления в силу закона № 2952. После же вступления в силу данного закона положения ч. 1 и 2 ст. 141 Конституции были изложены в новой редакции, которая определяет срок полномочий депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в пять лет лишь в случае их избрания на очередных выборах.

Как сообщал УНИАН, представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года.

Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных в 2008 году, истекает в конце мая этого года.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.