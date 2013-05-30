В Киеве открылся центр реабилитации детей-инвалидов

Завтра в Дарницком районе откроется детский дом семейного типа

Особая забота о детях, имеющих проблемы со здоровьем, а также детях-сиротах, – приоритет в работе столичной власти. Об этом заявил в четверг, в ходе открытия нового центра реабилитации и социальной помощи детям с особыми потребностями, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виктор Корж.

По словам заместителя главы КГГА, в рамках реализации новых социальных инициатив президента столичная власть уделяет большое внимание заботе о детях с особыми потребностями. «Сегодня мы открыли десятый центр реабилитации и социальной помощи детям с особыми потребностями, и теперь можно говорить, что в каждом районе Киева есть заведение, где оказывают и психологическую, и медицинскую помощь таким детям», – отметил Виктор Корж. «Город обязан создать каждому такому ребенку условия для социализации и для доступа ко всем сферам общественной жизни», – добавил он.

Вторым приоритетным для города направлением, по словам заместителя главы КГГА, является забота о детях-сиротах и создание условий для развития детских домов семейного типа. «Буквально завтра в Дарницком районе мы открываем очередной детский дом семейного типа. Сегодня и государство, и город предпринимают значительные шаги для того, чтобы каждый ребенок воспитывался в семейной среде. Это касается и увеличения размеров финансового обеспечения приемных семей и детских домов семейного типа, и в целом всесторонней поддержки семей с приемными детьми и детских домов семейного типа», – отметил Виктор Корж.

Новый центр реабилитации и социальной помощи детям с особыми потребностями специализируется на социально-медицинской реабилитации детей с церебральным параличом, умственно отсталых детей и детей с поражением центральной нервной системы, с нарушением психики. Работа центра направлена не только на медицинскую и психологическую реабилитацию, но и на социальную адаптацию детей с особыми потребностями, в частности на приобретение ими простых трудовых навыков. В отделении социально-медицинской реабилитации будут функционировать две группы дневного пребывания, в каждой из которых станут заниматься по восемь детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они будут находиться в центре ежедневно, кроме выходных, с 9:00 до 18:00. В течение дня детям предоставят комплекс реабилитационных мероприятий, предусмотрено также трехразовое бесплатное питание. Кроме того, в отделении планируется группа социально-медицинской реабилитации детей вместе с родителями, где дети в возрасте от одного года до 18 лет будут заниматься на специальном оборудовании.