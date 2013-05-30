В Киеве отремонтируют канализационные трубы через Днепр

Реконструкцию проведут с целью повышения надежности работы трубопроводов

Власть Киева решила реконструировать дюкерные переходы через Днепр и определила заказчиком соответствующих работ ПАО «АК «Киевводоканал».

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 28 мая с.г., текст которого обнародован на сайте городской власти.

Решение принято с целью повышения надежности работы канализационных трубопроводов.

«Киевводоканалу» поручено определить генеральную проектную и генеральную подрядную организации, разработать проектно-сметную документацию и утвердить ее в установленном порядке.

Согласно распоряжению, финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2013 г.

Кроме того, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручено подать предложения относительно включения финансирования этого объекта в программы социально-экономического развития города на 2014-й и следующие годы.