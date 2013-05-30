Выборы в Киеве: Политологи прогнозируют длительный политический кризис

Решение Конституционного Суда Украины относительно проведения выборов мэра столицы и Киевсовета 31 октября 2015 года спровоцирует оппозицию к решительным действиям и приведет к длительному политическому кризису в городе.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Оппозиция будет блокировать работу Киевсовета, но к чему это может привести? Если Киевсовет не будет работать, тогда в Киеве просто два года не будет местного самоуправления", - сказал Фесенко.

По его словам, оппозиция не признает решения Конституционного Суда и начнет решительные действия в ответ.

В то же время Фесенко подчеркнул, что самороспуск оппозиционных депутатов Киевсовета не даст желаемого результата – не приведет к назначению внеочередных выборов, поскольку оппозиция в Киевсовете не имеет большинства, а сами депутаты избирались по спискам, поэтому их места будут занимать другие в очереди.

По убеждению эксперта, оппозиция систематически будет блокировать работу Киевсовета, что приведет к длительному кризису местного самоуправления в городе.

Кроме того, Фесенко допустил, что к критике решения о переносе выборов в столице на 2015 год, скорее всего, приобщится общественность, эксперты и иностранные специалисты.

"Аргументы очень серьезные — полномочия Киевсовета только 5 лет, а продление полномочий Киевсовета нарушает конституционные нормы. Решение КС акцентирует внимание не столько на нормах Конституции, сколько на необходимости проведения выборов в один год. Это разумная логика, и ее можно признать, но почему тогда пренебрегают другими нормами Конституции?", - отметил Фесенко.

Вместе с тем, он добавил, что решение КС не решает проблему отсутствия в столице мэра. Политолог отметил, что сейчас обязанности мэра временно исполняет его заместитель — секретарь Киевсовета Галина Герега, однако в Конституции не указано, что временно их можно исполнять больше половины срока полномочий.

В свою очередь политолог Вадим Карасев в комментарии УНИАН отметил, что после сегодняшнего решения КС в Киеве будет слабое, полулегитимное местное самоуправление.

“Будут возникать вопросы, являются ли легитимными в глазах избирателей, в глазах общины нынешний киевский совет и киевская власть, которая не имеет избранного киевской общиной мэра. Здесь возникнет вопрос — правильно ли, что община отстранена от формирования власти в городе Киеве с 2013 по 2015 год”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Конституционный Суд Украины обнародовал решение, в соответствии с которым выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Обнародовав резолютивную часть решения, заместитель председателя КС Сергей Винокуров отметил, что выборы в местные советы, избранные на внеочередных выборах, должны проходить 31 октября 2015 года для унификации сроков проведения всех очередных выборов в Украине. “В этот срок должны проходить выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, избранных на внеочередных выборах”, - сказал он.

Инициатором обращения в КС выступила Партия регионов, которая отказалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июня 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой тогда стал Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Герега.