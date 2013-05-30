В столичном УБОПе - новый начальник
21:03, 30 мая 2013Киев
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Столичный УБОП возглавил подполковник милиции Александр Шаповалов.
Столичный УБОП возглавил Александр Шаповалов / Фото : ГУБОП
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью полковник милиции Станислав Рогозин представил личному составу киевского УБОПа нового руководителя.
До нового назначения Шаповалов возглавлял отдел борьбы с коррупцией в центральных органах власти антикоррупционного бюро ГУБОП.
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