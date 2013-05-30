В столичном УБОПе - новый начальник

Столичный УБОП возглавил подполковник милиции Александр Шаповалов.

Столичный УБОП возглавил Александр Шаповалов / Фото : ГУБОП Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью полковник милиции Станислав Рогозин представил личному составу киевского УБОПа нового руководителя. До нового назначения Шаповалов возглавлял отдел борьбы с коррупцией в центральных органах власти антикоррупционного бюро ГУБОП.

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