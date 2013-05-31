Попов отказался комментировать решение КС по выборам в Киеве

Глава КГГА уверен, что Рада прислушается к решению Конституционного суда

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что не может комментировать решение Конституционного Суда Украины относительно выборов в столице и ждет соответствующего решения Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я не могу комментировать решение Конституционного Суда. Решения судов нужно исполнять. В любом случае, Верховная Рада должна принять решение. И я уверен, что она его примет, исходя из решения Конституционного Суда», – сказал Попов.

Он подчеркнул, что к выборам готов в любой момент.

Также председатель КГГА подчеркнул, что Киевсовет в настоящее время легитимный и должен продолжать работать и КС это подтвердил вчера своим решением.

«Если вы законопослушные члены общества, как и я, то нельзя говорить вещи, которые резонируют законам. КС вчера определил сроки, вернее сказал, что так конституционно... Поэтому вопрос законности есть как раз в контексте этого решения. И то, что легитимность Киевсовета будет до момента выборов, – это факт, который незачем обсуждать», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.