При пожаре в многоэтажке на столичной Шулявке никто не пострадал (фото, видео)

Пожар бушевал почти 1,5 часа

Вчера, 30 мая, в 21 часов 35 минут в Соломенском районе Киева в двадцятипятиэтажном жилом доме по ул. Вадима Гетьмана, 1-Б произошло возгорание внешней обшивки здания с дальнейшим горением и распространением на верхние этажи.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 22 часа 46 минут пожар был локализован на уровне 18-го этажа и в 22 часа 55 минут ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара работала оперативная группа во главе с председателем ГСЧС Украины Михаилом Болотских.

К тушению пожара было привлечено 20 единиц специальной и основной техники. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве