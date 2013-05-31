Возле жилых домов в Киеве может сойти оползень

Расстояние между обвалом и ближайшими домами сократилось до 50 метров

Публичное акционерное общество «Киевэнерго» на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации обратилось с инициативой поручить соответствующим коммунальным организациям ускорить укрепительные работы на склонах озер Глинка (Печерский район) и Совская балка (Соломенский район).

Соответствующую инициативу озвучил на расширенном заседании Коллегии технический директор ПАО «Киевэнерго» Александр Зайцев, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как объяснил Зайцев, «Киевэнерго» обеспокоено активизацией оползневых процессов на склонах озер, которые угрожают разрушением расположенных вблизи тепломагистралей и других инженерных коммуникаций.

В частности, рядом со склонами озера Глинка проложены 2 магистральных трубопровода диаметром 1200 мм, которые обеспечивают теплоснабжение части Голосеевского, Печерского и Шевченковского районов столицы. Физическое повреждение теплосетей в результате оползня может привести к прекращению теплоснабжения потребителей и утечки теплоносителя на поверхность. Как отмечают специалисты компании, на сегодняшний день расстояние между обвалом и теплосетями сократилось до 16 метров, до ближайших жилых многоэтажных домов осталось около 50 метров. Оползень может спровоцировать физическое разрушение не только тепломагистралей, но и других, расположенных в этом месте, инженерных коммуникаций.

Присутствующий на коллегии первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко поручил департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА и управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА провести необходимые мероприятия по укреплению склонов и стабилизации оползневых процессов. Кроме того, коммунальному предприятию «Плесо», которое занимается благоустройством столичных водоемов, поручено рассмотреть возможность взять на обслуживание озеро Глинка.

«Специалисты «Киевэнерго» ведут постоянное наблюдение за оползнеопасными участками на склонах озер с 2009 года, когда были зафиксированы первые оползни. Специальная городская комиссия неоднократно выдавала предписания, которые обязывают владельца участков или застройщиков укрепить склоны и стабилизировать оползневые процессы, однако работы не проводились…», – отметил технический директор ПАО «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Прокуратура Голосеевского района Киева поручила контролирующим органам провести проверку экологической ситуации на территории Совских прудов.

Во время проверки будут взяты пробы воды из прудов на наличие загрязнения опасными веществами и установлены лица, ответственные за состояние территории вокруг Совских прудов.

Кроме того, прокуратурой района совместно со специалистами Государственной инспекции сельского хозяйства будет проверена законность предоставления в аренду частному предприятию указанного земельного участка.