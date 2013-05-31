Омельченко обвинил Конституционный суд в игнорировании закона

Омельченко считает, что КСУ вообще не должен был рассматривать вопрос киевских выборов

Экс-мэр Киева Александр Омельченко считает, что решение Конституционного Суда о выборах в городе Киеве является игнорированием закона и конституционным нарушением.

Такое мнение он высказал в интервью «Главкому», опубликованному 31 мая.

«Я к этому решению отношусь так, как относятся все граждане, жители Киева и Украины, которые уважают и ценят Конституцию. Такие решения являются игнорированием закона. Это конституционное нарушение. Выборы председателя уже должны были состояться. Выборы Киевсовета должны состояться не позже, чем через 60 дней после 2 июня, по окончании срока полномочий! Если говорить о политической целесообразности, о которой так модно говорить, и которая не дает права, но, выходит, что позволяет нарушать конституционные законы, то можно и в 2015 году проводить выборы, а можно не проводить совсем. Но есть пословица: если не знаешь, как поступить, поступай по закону», – сказал он.

Омельченко также подчеркнул, что решение Конституционного Суда имеет отношение только к очередным выборам председателей и депутатов всех уровней громад. Если говорить о Киеве, то это касается только очередных выборов депутатов городского совета, а к выборам председателя городского совета это решение отношения не имеет, поскольку выборы председателя городского совета в Киеве являются внеочередными. «Согласно этому решению, Верховная Рада должна принять постановление о назначении внеочередных выборов городского головы Киева», – добавил он.

По мнению Омельченко, Конституционный Суд вообще не должен был рассматривать это дело.

«Если говорить о юридической стороне. На каком основании Конституционный Суд взял запрос депутатов, проводить в Киеве выборы или не проводить? А почему именно в Киеве? У нас в каждом селе, поселке, городке, городе закон действует один. А для Киева, столицы – тем более. Конституционный Суд должен был принять документы и письмом отправить в Верховную Раду. Это не дело Конституционного Суда давать ответ, когда проводить выборы. Согласно Конституции, закону о выборах, это делается на основании постановления Верховной Рады», – отметил экс-мэр столицы.

В то же время он выразил убеждение, что Верховная Рада не способна принять постановление, потому что нет политического единства.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.