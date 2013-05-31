Многоэтажка возле «Шулявской» загорелась из-за окурка

В результате пожара закопчено и сгорело покрытие дома с 3 по 25 этаж / Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Причиной пожара в столичной многоэтажке на улице Вадима Гетьмана, 1-Б стал окурок, который попал на строительный мусор.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар произошел на покрытии стилобатной части дома на уровне 3-го этажа. На строительный мусор, который находился там довольно долгое время, попал окурок и из-за засушливой погоды и порывов ветра до 15 м/с огонь перебросился на основную часть дома по утеплителю, который находился под керамическими плитами», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате пожара закопчено и сгорело покрытие дома с 3 по 25 этаж.

Жители дома эвакуировались самостоятельно. Ущерб от пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в 21:35 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 25-этажном жилом доме по ул. Гетьмана, 1-Б. Пожар удалось ликвидировать в 22:55.

На месте происшествия работало 65 человек личного состава и 20 единиц основной и специальной техники.

Сегодня, 31 мая, в столичной прокуратуре сообщили, что по факту пожара в 25-этажке открыто уголовное производство.

Сведения о пожаре в доме по ул. Вадима Гетьмана №1-Б внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции, или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».