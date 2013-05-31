Рыбак уверен, что Рада назначит выборы в Киеве на 2015 год

По мнению Рыбака, теперь Рада будет отталкиваться от решения КСУ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что выборы мэра и депутатов Киевского городского совета состоятся в октябре 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с представителями органов местного самоуправления Черниговской области, отвечая на вопрос о решении Конституционного Суда.

Рыбак подчеркнул, что назначать выборы – это не миссия Конституционного Суда, суд трактовал Конституцию и законы Украины.

«Он сказал, что выборы должны, согласно Конституции и законам Украины, проводиться в последнее воскресенье октября 2015 года», – сказал он.

Спикер также сказал о выборах, которые состоялись до 2010 года в Тернополе и городе Киеве, что следующие должны состояться в октябре 2015 года.

«А депутаты будут продолжать выполнять свои обязанности», – сказал Рыбак.

Кроме того, Рыбак отметил, что вопрос внеочередных выборов он уже несколько раз ставил на голосование в ВР, однако депутаты его не поддерживают.

«Теперь депутаты будут ссылаться на постановление Конституционного Суда и будут толковать таким образом, что выборы в Киеве будут в октябре 2015 года», – сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, по которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.

После этого в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 2175а, инициированный народными депутатами от «Батькивщины», которым предлагается назначить выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 г.