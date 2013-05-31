Рыбак уверен, что Рада назначит выборы в Киеве на 2015 год
По мнению Рыбака, Киевсовет должен работать до 2015 года
По мнению Рыбака, теперь Рада будет отталкиваться от решения КСУ
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что выборы мэра и депутатов Киевского городского совета состоятся в октябре 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с представителями органов местного самоуправления Черниговской области, отвечая на вопрос о решении Конституционного Суда.
Рыбак подчеркнул, что назначать выборы – это не миссия Конституционного Суда, суд трактовал Конституцию и законы Украины.
«Он сказал, что выборы должны, согласно Конституции и законам Украины, проводиться в последнее воскресенье октября 2015 года», – сказал он.
Спикер также сказал о выборах, которые состоялись до 2010 года в Тернополе и городе Киеве, что следующие должны состояться в октябре 2015 года.
«А депутаты будут продолжать выполнять свои обязанности», – сказал Рыбак.
Кроме того, Рыбак отметил, что вопрос внеочередных выборов он уже несколько раз ставил на голосование в ВР, однако депутаты его не поддерживают.
«Теперь депутаты будут ссылаться на постановление Конституционного Суда и будут толковать таким образом, что выборы в Киеве будут в октябре 2015 года», – сказал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, по которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.
Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.
25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.
Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.
Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.
Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.
После этого в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 2175а, инициированный народными депутатами от «Батькивщины», которым предлагается назначить выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 г.