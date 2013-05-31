В оппозиции заявляют, что Киевсовет решил работать до 2015 года

По словам Мелиховой, большинство Киевсовета решило продолжать работу до выборов

На созванном секретарем Киевсовета Галиной Герегой совещании большинство Киевсовета решило, что их полномочия не закончатся до тех пор, пока не будут избраны новые депутаты Киевсовета.

Об этом сообщила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелехова, проинформировали УНИАН в пресс-службе фракции.

«Я была абсолютно не согласна с позицией большинства депутатов Киевсовета, которые, ссылаясь на решение Конституционного суда, настаивали на продолжении работы Киевсовета в нынешнем составе до 2015 года. Ведь в соответствии с законом, пятилетние полномочия Киевсовета закончатся 2 июня, а это значит, что ВР обязана назначить внеочередные выборы Киевсовета и городского головы немедленно», – отметила Мелихова.

Председатель фракции заявила, что действия власти и большинства Киевсовета свидетельствуют о том, что они осознают свою несостоятельность победить на выборах.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности – о местных выборах в Киеве, поступило в КС в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.

После этого в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 2175а, инициированный народными депутатами от «Батькивщины», которым предлагается назначить выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 г.

В свою очередь лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что депутаты фракции «УДАР» в Киевсовете прекратят свои полномочия после 2 июня.

Киевская «Батькивщина» также приняла решение «обнулить» список кандидатов в депутаты в Киевсовете.