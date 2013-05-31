Милиция на выходных усилит патрулирование Киева

Киевлян просят не нарушать порядок

В Киеве правоохранители усилят патрулирование во время празднования Дня защиты детей и школьных выпускных вечеров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в столице.

В частности, как отмечают в милиции, на выходных в Киеве пройдет ряд массовых мероприятий в разных районах, посвященных Дню защиты детей и выпускным вечерам. В центральной части города запланировано много мероприятий для детей, разнообразные соревнования, выставки, веселые старты на роликовых коньках, организуют детский развлекательно-игровой городок и концерт юных талантов, мастеров украинской эстрады «Мир талантов – цвет нации», говорится в сообщении.

Киевская милиция усилит охрану общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий. Во время празднования будет усилено патрулирование в местах скопления людей, на остановках общественного транспорта и в метрополитене. Также в центральной части города будет ограничено движение автотранспорта, проинформировали в ГУ МВД.

Кроме того, в местах проведения выпускных вечеров будут осуществлять патрулирование по районам города мобильные автопатрули из числа работников патрульной службы, управления общественной безопасности, управления Государственной автомобильной инспекции.

Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям города с просьбой не нарушать общественный порядок и следить за отдыхом своих детей.