В Киеве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Мероприятие состоится на территории парка Дружбы народов

С мая по декабрь 2013 года в столице будет проходить спортивно-массовый и музыкальный фестиваль экстремальных видов спорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, организует мероприятие общественная организация «Водноспортивный клуб вейкбординга «Экстремальная тяга» при поддержке КГГА.

Так, на территории парка Дружбы народов будут проходить соревнования среди команд по следующим видам спорта: вейкбординг, воднолыжный спорт, паркур, воркаут, велотриал, велофристайл, петанк, пейнтбол, мини-гольф, настольный теннис, хоккей, пляжный волейбол, футбол, памп-трек, триатлон, футволь, авиамодельный и автомодельный спорт, боулдеринг, слеклайн, снинбординг, брейкданс, черлидинг, программа для молодежи «Танцы на песке», конкурс песчаных фигур и другие виды спорта.