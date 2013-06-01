Завтра с 20.00 до 21.00 закроют метро «Олимпийская»

2 июня с 20.00 до 21.00 станция столичного метро «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход в связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Камеруна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, поезда на протяжении часа будут следовать мимо станции без остановки.

Кроме того, завтра с 19.00 на Куреневско-Красноармейской, а с 22.15 на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях предусмотрены дополнительные резервные составы поездов для выведения их на линии, в зависимости от пассажиропотока.

Метрополитен также отмечает, что возможным является введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», если после завершения матча пассажиропоток будет превышать провозную способность. На это время на указанных станциях будет усилен штат дежурного персонала и назначены ответственные лица для осуществления контроля за пассажиропотоками.

В метрополитене просят киевлян отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку эти мероприятия направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров.