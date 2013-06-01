Литвин: ВР должна объявить внеочередные выборы в Киеве

Верховной Раде Украины нужно принять законодательные акты об объявлении внеочередных выборов со сроком полномочий советов и председателей до октября 2015 года.

Об этом написал народный депутат Владимир Литвин на своей странице в Facebook, комментируя решение Конституционного Суда Украины

Как отметил Литвин, «за нагнетанием страстей стоит не забыть, что никто не отбирал права у ВР на решение о внеочередных выборах. Поэтому, с учетом решения Конституционного Суда, Верховной Раде Украины нужно принять соответствующие законодательные акты об объявлении внеочередных выборов со сроком полномочий Советов и председателей до октября 2015 года. И это будет ключевой экзамен для депутатского корпуса».

По словам Литвина, решение Конституционного Суда относительно официального толкования Конституции Украины в части местных выборов (№ 2-рп/2013 от 29 мая 2013 года) «состоялось в соответствии с прогнозами», «однако, лишь безнадежные оптимисты рассчитывали на другое».

При этом Литвин добавил, что это решение «имеет формальную логику», поскольку «очередные выборы должны происходить одновременно, хотя ранее (Конституционный Суд - УНИАН) имел другую позицию, которую успешно сейчас дезавуировал».

Литвин считает, что «результативная часть решения КС противоречит его мотивировочной составляющей. Пытаясь подпереться международными документами (довольно неуклюже), в частности, относительно принципа периодичности проведения выборов, КС встал на позиции шаткой логики. Следовательно – подменил собой волю и право избирателей, фактически санкционировал антиконституционное продление полномочий депутатов и председателей местных советов. Тех же Тернопольской областной и Киевской городской. Завис в воздухе вопрос головы Киева».

Как отметил Литвин, «КС в который раз перетянул на себя полномочия Верховной Рады. Теперь уже в части определения даты очередных местных выборов. Таким образом подтвердил очевидное – он квазизаконотворец». «Хотя должен знать, что такое решение принимается исключительно через изменения в Конституцию по соответствующей процедуре. Только контролировать соблюдение ее, и не более, - прерогатива КС», - написал он и добавил, что такие решения КС «разрегулируют страну и в этом их опасность».

Комментируя призывы некоторых политиков о ликвидации КС, Литвин заметил: «Ничего нового эти глупости, хотя и привлекательные, не несут. Тем более, что они нереальны, хотя бы потому, что нуждаются в пересмотре Конституции. А этот процесс контролируется этим же судом». «Отслеживая реакцию на последнее решение КС, в который раз убеждаюсь в том, что всем нужно активнее шевелить мозгами и ответственно действовать. Поскольку практику плача, возмущений и клеймений уже хорошо усвоили», - подчеркнул Литвин.

«Не будет лишним констатировать, что такое решение КС – это и результат постоянных (тайных) договоренностей в парламенте оппозиции и власти и непоследовательных и нелепых действий оппозиции на фоне их громких заявлений», - отметил Литвин.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что одним из программных принципов оппозиции является ликвидация Конституционного Суда, передача полномочий конституционной юрисдикции Верховному Суду, привлечение к ответственности судей КС.