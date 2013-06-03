Пабат перенес операцию по пересадке роговицы глаза

Врачи не знают, вернется ли к Пабату зрение

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который в феврале пострадал от взрыва фейерверка, в апреле в Германии перенес операцию по пересадке роговицы глаза.

Об этом он рассказал в интервью газете «Сегодня».

«В начале апреля я посетил городской центр микрохирургии глаза. После консультации медики сообщили, что нужно сделать пересадку роговицы глаза, поскольку моя сильно пострадала после полученной травмы (была прожжена фосфором). Сделать эту операцию в Киеве мне не смогли из-за несовершенства нашего законодательства по пересадке органов – их или проводят подпольно, или вообще не делают. В апреле я отправился в мюнхенскую клинику, где мой лечащий врач провел операцию по пересадке. Не хотел доверяться другим медикам. Но пока эффекта нет, я практически ничего не вижу», – сказал Пабат.

При этом он отметил, что ни он, ни медики не знают, есть ли шансы, что зрение вернется. Также Пабат сообщил, что на середину июня запланирована очередная консультация в немецкой клинике, и он строго соблюдает график лечения, составленный врачом.

Вместе с тем он не сказал, сколько стоила операция по пересадке роговицы.

«Я бы не хотел называть цифры. Все зависит от проблемы, которая возникла у человека, сложности операции, клиники, в которой она проводится, и даже врача. Я, например, лечусь у одного из лучших офтальмологов Европы. Он сам заинтересовался моим случаем, поскольку моя травма значится как очень редкая – военно-полевая. Мне очень хочется, чтобы в нашей медицине были строго разграничены вопросы финансов и медиков. В Европе человек приходит в клинику, составляет договор, ему называют стоимость данной услуги, он ее оплачивает или пользуется страховкой, при этом сумма неизвестна лечащему врачу. У нас же пациент для доктора – это объект получения денег. Этот стереотип нужно менять!», – отметил депутат.

Напомним, политик пострадал у себя на даче 2 февраля 2013 года. По одной из версий, он хотел устроить фейерверк в честь дня рождения сына, однако установка не выстрелила, он наклонился, чтобы понять, в чем дело, в это время произошел взрыв. И одна из петард угодила ему прямо в лицо. Он получил сильные ожоги, были раздроблены некоторые лицевые кости.