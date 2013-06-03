В киевских автобусах начали тестировать электронные компостеры

Установили электронные компостеры пока только в автобусах нескольких маршрутов / Фото: «Сегодня»

В Киеве на нескольких автобусных маршрутах начали тестировать электронные компостеры.

Пассажиры учатся ими пользоваться, а кондукторы жалуются, что новинка то «зависает», то отключается, сообщают «Вести».

Установили электронные устройства пока только в автобусах нескольких маршрутов: №№21, 73, 101 (все три едут с Троещины на Петровку), 41 и 99 (Оболонь), 102 (Виноградарь), 46 (Дарница).

У кондукторов появились как новые билеты (старые теперь кондукторы на маршруте не продают), так и новые обязанности – проводить инструктаж. «Засовываете краешек белой стрелкой вверх и ждете пару секунд. На билетике отпечатывается номер маршрута, дата и время», – объясняет пассажиру кондуктор одного из автобусов.

Журналисты решили сами попробовали проехать по новому билету. В автобусе №21 они вставили билет и через пару секунд получили на нем отпечаток: номер рейса, время и дата. А вот в автобусе №101 прокомпостировать проездной документ удалось не с первого раза. На помощь пришел кондуктор.

«Главное – не торопитесь, все-таки это электроника», – посоветовал он. По его словам, техника иногда «зависает», экран не светится, но в салоне установлено по два-три устройства, и в случае чего прокомпостировать можно в другом.

Гендиректор «Киевпасстранса» Николай Ламбуцкий говорит, что о поломках компостеров ему докладывают, но о массовом выходе из строя он не слышал: «Нормальный процесс притирки. Были единичные случаи, которые устранили. Электроника при постоянных вибрациях стабильно работать пока не может».

Любопытно, что после появления электронных компостеров активизировались и контролеры, ведь схитрить уже почти невозможно. Но ловят и просто невнимательных – в «подопытных» салонах остались и старые компостеры-дыроколы, метка которых уже не учитывается.

Киевлянам новинка понравилась. «Я обычные компостеры ненавижу. То нажимать тяжело, то талончик выпадает», – поделилась впечатлениями киевлянка.

Ламбуцкий говорит, что электронные компостеры давно освоила Европа. Удачным ли был эксперимент в Киеве, поймут к осени.

«На самом деле – это элемент будущей системы оплаты проезда. В блоке компостера предусмотрен считыватель бесконтактных карточек (будущих электронных билетов). Это позволит создать любые системы тарификации, дисконтных и льготных программ», – рассказал Ламбуцкий. Электронные билеты планируют внедрить через год.

Глава «Киевпасстранса» называет новые компостеры защитой от профессиональных безбилетников. «У обычного компостера шесть вариантов оттисков. Зная это, «зайцы» возят в блокнотике шесть прокомпостированных билетов. Из-за них мы теряем минимум 10% дневной выручки (120 тыс. из 1,2 млн грн). Подделать новинки невозможно, поэтому исчезнут фальшивые билеты. Это также страховка для пассажира. Человек, не дай Бог, сломал ногу из-за маневра водителя. Старым билетиком ничего не докажешь. А этот, как магазинный чек», – отметил Ламбуцкий.

Таким образом, в суде такой билет может служить доказательством того, что ЧП произошло именно на этом маршруте, именно в определенное время.