Оппозиция требует назначить выборы в Киеве на 27 октября 2013 года

По словам Яценюка, власть хочет назначить выборы мэра Киева на август

Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и Киевсовета на 27 октября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня во время Согласительного совета парламента.

Он отметил, что соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

Также, по словам Яценюка, есть информация, что власть хочет назначить выборы мэра Киева на август, при этом не назначая выборы Киевского городского совета.

Яценюк подчеркнул, что на октябрь этого года должны быть назначены «досрочные выборы» как мэра Киева, так и Киевского городского совета.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как отмечается в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

Напомним, инициатором обращения в КС выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой тогда стал Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.