Киевлянам разрешили купаться на 4 пляжах

Санитарные паспорта получили пляжи «Детский», «Золотой», «Радуга» и «Черторой»

В Киеве 4 городских пляжа из 11 получили паспорта готовности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Плесо» Павла Походия.

Таким образом, уже разрешено купаться на пляжах: «Детский», «Золотой», «Радуга» и «Черторое».

На остальных пляжах проводится повторный анализ воды.

Ожидается, что на днях будут подписаны паспорта готовности пляжей «Пригородная слободка», «Венеция», «Молодежный» и «Тельбин».

Напомним, что каждый паспорт пляжа согласуется главным государственным санитарным врачом административной территории пляжа, представителем аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС Украины, представителем территориального органа Министерства охраны окружающей природной среды Украины, представителем Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности.

Перед согласованием паспорта на каждом пляже обязательно проводятся заборы образцов поверхностной воды, почвы и песка, воды из фонтанчиков для питьевой воды для дальнейших лабораторных исследований на соответствие их действующим нормативам. Кроме того, проверяется материально-техническая оснащенность и кадровая укомплектованность всех 25 спасательных постов, а также обеспечение всеми необходимыми медикаментами, перевязочными материалами и дезинфицирующими средствами 23 пунктов оказания первой медицинской помощи.

В целом к летнему отдыху на воде готовится 11 городских пляжей, 14 зон отдыха возле воды и 50 водных объектов, в которых не рекомендовано купаться.

Как сообщал УНИАН, ранее Походий объяснял задержку в получении санитарных паспортов на готовность городских пляжей повышенным уровнем воды в Днепре, из-за чего невозможно было выполнить все подготовительные работы для начала приема отдыхающих в этих зонах.

Во время заседания коллегии горадминистрации 27 мая председатель КГГА Александр Попов дал неделю КП «Плесо» на завершение всех работ по подготовке городских пляжей к летнему сезону 2013 года.

«За неделю не сделаете, будете отвечать. Если не будет десяти (подписанных паспортов на пляжи), приходите, кладите заявление, и мы на этом, к сожалению, пожмем друг другу руку», – пригрозил тогда председатель КГГА.