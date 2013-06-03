На Киевщине за взятку осуждены три чиновника и подполковник милиции

Чиновники за взятку раздали 30 га земли / Фото: «Газета киевская»

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор Мироновского районного суда, которым осуждены три высокопоставленных должностных лица и милиционер за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, чиновники признаны виновными в вымогательстве и получении взятки в сумме 1 млн 320 тыс. грн. За такое вознаграждение должностные лица передали в собственность 14 гражданам земельные участки общей площадью 30 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

Установлено, что частный предприниматель решил арендовать свободный земельный участок площадью до 30 га для выращивания технических сельскохозяйственных культур. С этой целью он обратился к исполняющему обязанности начальника управления Госкомзема в Богуславском районе. Тот пообещал ему согласовать вопрос аренды земельного участка с председателем Богуславской райгосадминистрации.

После переговоров чиновники согласились решить земельный вопрос в интересах бизнесмена за взятку в 150 тыс. долларов США. Одновременно должностные лица предложили ему не арендовать земельный участок, а оформить его в собственность. Однако, в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства, каждое лицо имеет право на получение земельного участка в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства не более 2 га. Поэтому бизнесмену выдвинули предложение оформить в собственность земельные участки по 2 га на своих знакомых и родственников в количестве 14 человек, на что он согласился.

Кроме того, чиновники для безопасности получения от предпринимателя окончательной суммы взятки в размере 1 млн 320 тыс. гривен вовлекли в свою преступную деятельность в качестве пособника старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела внутренней безопасности в Киевской области СВБ ГУБОП МВД Украины.

Так, бывший председатель Богуславской райгосадминистрации и его заместитель осуждены соответственно к 9 и 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными и организационно-разрешительными функциями на 3 года.

Третий чиновник – исполняющий обязанности начальника управления Госкомзема в Богуславском районе – осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией 1/3 принадлежащего ему имущества, кроме жилья.

Этим же приговором за пособничество в получении должностными лицами взятки осужден бывший правоохранитель. Милиционер получил 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и с лишением специального звания – подполковник милиции. На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.