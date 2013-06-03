Милиция заявила, что выборы в Киевской области прошли спокойно
15:26, 03 июня 2013Киев
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Нарушений общественного порядка не было
2 июня во время проведения в 98 населенных пунктах Киевской области промежуточных и внеочередных выборов депутатов и председателей городских и поселковых советов чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности волеизъявления граждан, не произошло.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.
Как отметили в милиции, некоторые электронные СМИ распространили информацию о пребывания народных депутатов Украины, в частности, Анны Герман, во время избирательного процесса в городе Васильков. «Официально сообщаем, что таких данных областная милиция не распространяла», - подчеркнули в ОСО.
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